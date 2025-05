Homem que afirma ter o gato mais velho do mundo revela os segredos da longevidade do pet #gato #pet Tudo de Entretenimento|Do canal Amo Meu Pet Org no YouTube 16/05/2025 - 19h30 (Atualizado em 16/05/2025 - 20h50 ) twitter

🎉 Já pensou viver 30 anos com seu gato? Pois a Millie, uma senhorinha felina, tá aí firme e forte! 🐱💪

Com muita mordomia, água mineral e petiscos de chef, ela comemorou três décadas ao lado do tutor, que agora sonha colocá-la no Guinness! 🏆💖

É ou não é uma gata raiz? 😻

📸 William Lailey/SWNS

