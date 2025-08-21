Idosinho busca um lar cheio de amor em Passo Fundo #cães #petsfofinhos #adoçãodeanimais
🐾✨ O Amo Meu Pet marcou presença no 1º Encontro dos AUmigos, realizado na Praça da Gare em Passo Fundo (RS).
Entre muitos momentos especiais, um vira-latinha idoso e castrado roubou a cena 💕. Ele esteve lá em busca de algo muito precioso: um lar para sempre.
Se você é da cidade ou região e deseja abrir seu coração para esse lindinho, entre em contato com 👉 @projetosocialventosdosul.
💚 Adotar é transformar vidas e encher o coração de amor.
Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.