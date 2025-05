Jovem eterniza a patinha do seu cão Happy e emociona milhões #cães #pets #homenagem Tudo de Entretenimento|Do canal Amo Meu Pet Org no YouTube 26/05/2025 - 19h30 (Atualizado em 26/05/2025 - 20h50 ) twitter

🐾💔 Antes de se despedir de Happy, Em eternizou a marquinha da patinha dele com muito amor. “Você me ensinou a linguagem do amor.” 🖤🕊️

📸: TikTok/@emgvrl

