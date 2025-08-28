Jovem surpreende família ao ir à missa e voltar com mini-cão caramelo #cães #adoçãodeanimais Tudo de Entretenimento|Do canal Amo Meu Pet Org no YouTube 28/08/2025 - 16h30 (Atualizado em 28/08/2025 - 20h50 ) twitter

🐶✨ Durante uma missa em Santa Cruz do Capibaribe (PE), Elayne Araújo teve um encontro inesperado: um filhote caramelo apareceu entre os fiéis e mudou sua vida.

💛 Conversamos com Elayne e ela contou que, mesmo com a resistência inicial da mãe, o cãozinho logo conquistou a família inteira e hoje é o xodó da casa.

🌱 A história reforça a importância da adoção responsável, um gesto de amor que transforma vidas e combate o abandono.

📸 @elaynearaujo2006

