LANÇAMENTO DA FR2 IMPORTS AO VIVO NO COSTCO Tudo de Entretenimento|Do canal MD1 no YouTube 10/08/2025 - 17h44 (Atualizado em 10/08/2025 - 20h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Já imaginou poder comprar no COSTCO, TARGET, WALMART, ROSS, TOMMY, nos melhores OUTLETS de Orlando, na AMAZON AMERICANA, ecolher os melhores produtos, pagar preço de Estados Unidos, e receber na PORTA DA SUA CASA NO BRASIL?

Esse dia chegou, e com o lançamento da FR2, um universo de possibilidades acessíveis!! Fácil, Prático, e Seguro!!

Na palma da sua mão com o APP da FR2!! Já corre pra baixar!!

Essa é a nova PARCEIRA OFICIAL DO MD1®, uma forma que o MD1® achou de viabilizar à cada um de vocês, a oportunidade de comprarem as coisas que vocês veem aqui no canal ou nos USA, da mesma forma que nós que moramos aqui!!

‌



O lançamento é DOMINGO, 10/08/2025 - AO VIVO DO COSTCO e nesse dia, vc vai poder fazer as suas compras AO VIVO, junto com Re e Rapha da FR2... e Kiko e Francine vão acompanhar tudo isso AO VIVO!!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.