LANÇAMENTO DA FR2 IMPORTS AO VIVO NO COSTCO
Já imaginou poder comprar no COSTCO, TARGET, WALMART, ROSS, TOMMY, nos melhores OUTLETS de Orlando, na AMAZON AMERICANA, ecolher os melhores produtos, pagar preço de Estados Unidos, e receber na PORTA DA SUA CASA NO BRASIL?
Esse dia chegou, e com o lançamento da FR2, um universo de possibilidades acessíveis!! Fácil, Prático, e Seguro!!
Na palma da sua mão com o APP da FR2!! Já corre pra baixar!!
Essa é a nova PARCEIRA OFICIAL DO MD1®, uma forma que o MD1® achou de viabilizar à cada um de vocês, a oportunidade de comprarem as coisas que vocês veem aqui no canal ou nos USA, da mesma forma que nós que moramos aqui!!
O lançamento é DOMINGO, 10/08/2025 - AO VIVO DO COSTCO e nesse dia, vc vai poder fazer as suas compras AO VIVO, junto com Re e Rapha da FR2... e Kiko e Francine vão acompanhar tudo isso AO VIVO!!
