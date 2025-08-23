Lil Nas X, preso por andar seminu nas ruas de Los Angeles, continuará detido até segunda-feira O cantor mundialmente conhecido de Old Town Road aparentava estar em estado de delírio Tudo de Entretenimento|Do R7 23/08/2025 - 14h24 (Atualizado em 23/08/2025 - 14h26 ) twitter

Em outra ocasião, o rapper já havia deixado os fãs apreensivos após quadro de paralisia facial YouTube / Reprodução /Via Correio do Povo - 23.08.2025

O rapper Lil Nas X, vencedor de dois Grammys e mundialmente conhecido pelo sucesso Old Town Road, deve permanecer preso até segunda-feira, 24, após circular seminu pelas ruas de Los Angeles em um aparente surto. As informações são da revista The Hollywood Reporter.

Segundo a publicação, o Departamento de Polícia de Los Angeles confirmou que a prisão ocorreu após o rapper agredir um policial. Ele também foi hospitalizado por suspeita de overdose.

Imagens obtidas pelo TMZ mostram o cantor caminhando pelas ruas usando apenas uma cueca e botas de cowboy. Ainda conforme o Hollywood Reporter, a equipe de Lil Nas X não respondeu aos pedidos de pronunciamento sobre o caso.

Em abril, o artista já havia sido hospitalizado em decorrência de um quadro de paralisia facial, mas tranquilizou os fãs pelas redes sociais. “Galera, estou bem! Parem de ficar tristes por mim! Em vez disso, sacudam a sua bunda para mim!”, escreveu na época.

Lil Nas X esteve no Brasil em março de 2023 como uma das atrações principais do festival Lollapalooza. O show repercutiu nas redes sociais e contou com a participação especial de Pabllo Vittar. Ele também viralizou ao confundir as capivaras de São Paulo com “hamsters gigantes”.