LIPE RIBEIRO QUER IR PARA O POWER COUPLE EM BREVE!

Não precisa mais 👀 Veterano de reality, Lipe Ribeiro diz que iria para o #PowerCouple: “Era o reality que eu mais gostava de assistir junto com o Big Brother […] só que a Andressa não iria e, hoje é complicado por causa do Dom [filho do casal] também.” Torceriam pro casal?

