LIVE DO ELIMINADO: ANA PAULA E ANTONY RESPONDEM TUDO SOBRE O POWER COUPLE! #SelfieService Tudo de Entretenimento|Do canal LUCAS SELFIE no YouTube 13/06/2025 - 14h30 (Atualizado em 13/06/2025 - 20h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ana Paula e Antony, sexto casal eliminado do #PowerCouple! Em uma DR com dois casais aliados, o casal blindado deu adeus ao game, garantindo a volta de Adriana e Dhomini e Eike e Nat. Chegamos a metade do game e metade dos casais ja deram adeus à Mansão Power! Eles descobrem e rebatem tudo no Selfie Service (com surpresa)!

Inscreva-se no canal Lucas Selfie: https://www.youtube.com/@LUCASELFIE/

Inscreva-se no canal de cortes: https://www.youtube.com/@selfieservicecortes/

🤳 Redes Oficiais 📲

‌



Instagram: @lucaselfie https://www.instagram.com/lucaselfie/

Instagram: https://www.instagram.com/selfieservice/

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@olucasmaciel/

#SelfieService #PowerCouple

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.