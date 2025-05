LIVE DO ELIMINADO: FRANCINE E JUNIOR CONTAM TUDO E GRETCHEN DESISTE DO POWER COUPLE! #SelfieService Tudo de Entretenimento|Do canal LUCAS SELFIE no YouTube 23/05/2025 - 14h12 (Atualizado em 23/05/2025 - 20h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Francine e Junior, o casal Bilu, foi o terceiro casal eliminado do Power Couple! Protagonistas de tretas, rivalidade com Carol e Radamés, eles deram adeus em uma DR contra os Furlans e André e Silvia! Além disso, Gretchen e Esdras desistiram do jogo nessa madrugada, pegando a casa toda de surpresa!

Inscreva-se no canal Lucas Selfie: https://www.youtube.com/@LUCASELFIE/

Inscreva-se no canal de cortes: https://www.youtube.com/@selfieservicecortes/

🤳 Redes Oficiais 📲

‌



Instagram: @lucaselfie https://www.instagram.com/lucaselfie/

Instagram: https://www.instagram.com/selfieservice/

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@olucasmaciel/

#SelfieService #PowerCouple#FrancineEJunior #Gretchen

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.