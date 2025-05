LIVE DO ELIMINADO: PRÉ ELIMINAÇÃO TEM TRETA GENERALIZADA ENTRE CASAIS NA MANSÃO! #SelfieService Tudo de Entretenimento|Do canal LUCAS SELFIE no YouTube 16/05/2025 - 14h14 (Atualizado em 16/05/2025 - 20h51 ) twitter

A mansão do Power Couple pegou fogo! Uma treta generalizada inciada por Carol e Radamés x Nat e Eike fez até o Bilu entrar pro grame! Gretchen se jogou na DR e, pelo bem do entretenimento, voltou. Eros e Giovanna são os eliminados e estão aqui no Selfie Service pra contar tudo que está rolando no reality!

Agora sim, os casais se dividiram nos clássicos grupos e as faíscas não param de surgir. Bora entender a visão de quem estava lá dentro e os motivos que o casal acha que os levaram pra eliminação!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.