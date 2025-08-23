Luana Piovani comenta caso de Wanessa com Dado Dolabella: ‘Já não aguento mais’ Atriz já foi namorada do cantor, o acusou de agressão e voltou a criticá-lo em outras ocasiões Tudo de Entretenimento|Laura Margutti* do R7 23/08/2025 - 11h34 (Atualizado em 23/08/2025 - 11h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Luana Piovani comentou indiretamente a suposta agressão de Dado Dolabella contra Wanessa Camargo em redes sociais.

Wanessa negou ter sido agredida, mas mencionou uma crise de ciúmes do cantor durante uma confraternização.

Piovani declarou que não deseja relembrar assuntos antigos, afirmando que 'já não aguenta mais falar sobre isso'.

A atriz criticou Dado recentemente, após ele comentar processos judiciais envolvendo mulheres. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Em publicação nas redes, atriz afirma que não gastará 'latim' para falar de algo que é antigo Luana Piovani, Wanessa Camargo e Dado Dolabella; Reprodução/Instagram/@luapio e @wanessa

Neste sábado (23), Luana Piovani, ex-namorada de Dado Dolabella, publicou em suas redes sociais um vídeo em que comenta, de forma indireta, a suposta agressão do cantor contra Wanessa Camargo.

A filha de Zezé Di Camargo, que também já teve um relacionamento com Dado, afirmou que o artista teve uma “crise de ciúme” envolvendo o sertanejo Luan Pereira durante uma confraternização no Rio de Janeiro, mas negou ter sido agredida.

Piovani relatou que, ao acordar, percebeu estar sendo procurada por seguidores para se manifestar sobre o caso. Ela, então, passou um tempo acompanhando as redes para entender o ocorrido, mas respondeu: “Não vou gastar o meu latim satisfazendo a tara de vocês. Sabe por quê? Eu tenho coisas mais importantes para falar”.

‌



Segundo a atriz, esse é um assunto antigo e que não vale a pena ser retomado: “Falar do mesmo não adianta, eu, por exemplo, já não aguento mais”,.

No fim de 2024, Luana chegou a chorar durante um podcast ao relembrar a agressão sofrida durante o relacionamento com Dado.

‌



Ainda neste ano, voltou a criticar o ex-namorado, declarando que “lixo morre pela boca”. A declaração foi feita após uma entrevista em que Dado comentou processos judiciais envolvendo mulheres.

Na ocasião, ele disse acreditar que há uma “vantagem feminina” em disputas judiciais e revelou que preferiu passar dois meses preso, em 2018, a pagar um valor que considerava abusivo de pensão alimentícia.