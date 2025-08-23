Luana Piovani comenta caso de Wanessa com Dado Dolabella: ‘Já não aguento mais’
Atriz já foi namorada do cantor, o acusou de agressão e voltou a criticá-lo em outras ocasiões
Neste sábado (23), Luana Piovani, ex-namorada de Dado Dolabella, publicou em suas redes sociais um vídeo em que comenta, de forma indireta, a suposta agressão do cantor contra Wanessa Camargo.
A filha de Zezé Di Camargo, que também já teve um relacionamento com Dado, afirmou que o artista teve uma “crise de ciúme” envolvendo o sertanejo Luan Pereira durante uma confraternização no Rio de Janeiro, mas negou ter sido agredida.
Piovani relatou que, ao acordar, percebeu estar sendo procurada por seguidores para se manifestar sobre o caso. Ela, então, passou um tempo acompanhando as redes para entender o ocorrido, mas respondeu: “Não vou gastar o meu latim satisfazendo a tara de vocês. Sabe por quê? Eu tenho coisas mais importantes para falar”.
Segundo a atriz, esse é um assunto antigo e que não vale a pena ser retomado: “Falar do mesmo não adianta, eu, por exemplo, já não aguento mais”,.
No fim de 2024, Luana chegou a chorar durante um podcast ao relembrar a agressão sofrida durante o relacionamento com Dado.
Ainda neste ano, voltou a criticar o ex-namorado, declarando que “lixo morre pela boca”. A declaração foi feita após uma entrevista em que Dado comentou processos judiciais envolvendo mulheres.
Na ocasião, ele disse acreditar que há uma “vantagem feminina” em disputas judiciais e revelou que preferiu passar dois meses preso, em 2018, a pagar um valor que considerava abusivo de pensão alimentícia.