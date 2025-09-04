Logo R7.com
LUCAS SELFIE E ADRIANE GALISTEU REVELAM BASTIDORES DE A FAZENDA E ANALISAM LISTA DE PARTICIPANTES!

Tudo de Entretenimento|Do canal LUCAS SELFIE no YouTube

Lucas Selfie e Adriane Galisteu abrem os trabalhos do Aquecendo o Feno e analisam lista de supostos participantes de A Fazenda 17! Tem de Alexandre Frota e Davi Brito a participantes do Rancho do Maia, Camila Loures e Melody! O papo tem altas revelações de bastidores e muitos spoilers dessa nova temporada! #AFazenda #AquecendoOFeno

