MARIA CANDIDA FALA SOBRE MENOPAUSA E MEDO DAS MULHERES! Tudo de Entretenimento|Do canal LUCAS SELFIE no YouTube 30/07/2025 - 17h10 (Atualizado em 30/07/2025 - 20h50 )

Maria Cândida no #SelfieService fala sobre as fases da vida da mulher, assunto que ela aborda em seu o livro “Menopausa como Jornada”, em que busca levar informação sobre o tema, focando no autoconhecimento e assim idealizando também o projeto “Menopausa Sem Fronteiras”.

