MATEUS SOLANO CONTA HISTÓRIAS DOS BASTIDORES DE FÉLIX!

Mateus Solano comenta sobre sucesso e carinho de seu personagem Félix, um vilão que caiu na graça do público: "Virou um protagonista... Ele não era pra ser redimido mas ele sempre foi construído pra ser engraçado" e relembra a aprovação do publico com o casal Felix e Nico não estava programado de acontecer, acabou surgindo no meio da novela:

"Foi um pedido das pessoas, foi algo construído..."

