MATEUS SOLANO: DE O FIGURANTE AO FÉLIX E ZÉ BONITINHO! #SelfieService Tudo de Entretenimento|Do canal LUCAS SELFIE no YouTube 18/06/2025 - 15h09 (Atualizado em 18/06/2025 - 20h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mateus Solano, brilhante na TV e no teatro, vem ao #SelfieService relembrar o início da carreira e seus personagens mais marcantes. Do eterno Félix, de Amor à Vida, ao irreverente Zé Bonitinho, da Escolinha do Professor Raimundo, hoje Solano dá vida ao Figurante no teatro — espetáculo que debate os vários papéis que podemos representar na vida!

Inscreva-se no canal Lucas Selfie: https://www.youtube.com/@LUCASELFIE/

Inscreva-se no canal de cortes: https://www.youtube.com/@selfieservicecortes/

🤳 Redes Oficiais 📲

‌



Instagram: https://www.instagram.com/lucaselfie/

TikTok: https://www.tiktok.com/@olucasmaciel/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/selfieservice/

TikTok: https://www.tiktok.com/@selfie_service/

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.