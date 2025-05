Menino pede ajuda ao diretor para alimentar sua cachorrinha #cães #pets #escola Tudo de Entretenimento|Do canal Amo Meu Pet Org no YouTube 15/05/2025 - 19h30 (Atualizado em 15/05/2025 - 20h50 ) twitter

😢 Menino no Peru vai à escola chorando com a cachorrinha no colo, pedindo comida pra ela. O diretor ajuda na hora, e a cena emociona milhões. 🐶❤️

📹: TikTok/@alimentando_callejeritos

