MINHA VIDA EM 360° I ANA HICKMANN Tudo de Entretenimento|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 03/03/2025 - 20h00 (Atualizado em 04/03/2025 - 02h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Oi, pessoal! O dia foi uma verdadeira maratona! Comecei cedo com a gravação do programa, e foi uma correria de cabelo, maquiagem, unha e muitos looks incríveis. Mas não para por aí! Além da gravação, também tive o prazer de trabalhar com muitas marcas parceiras maravilhosas e cheias de estilo! ✨

Ah, e tem mais! No almoço, tive uma refeição especial com as minhas irmãs no escritório e recebi o quadro autografado pelo meu artista plástico brasileiro favorito, @kobrastreetart. Quem lembra desse presente?? Ganhei no Cesar Filho no Família Record e mandei pro Kobra autografar. Essa peça única me emociona e tem tudo a ver com o momento que estou vivendo.

Vem conferir tudo de perto nesse vídeo e ver como foi esse dia cheio de surpresas! Se você gostou, não esquece de deixar seu like, comentar o que mais te surpreendeu e se inscrever no canal para acompanhar tudo em primeira mão!

INSCREVA-SE: https://goo.gl/FaiZHX

‌



SIGAM: @ahickmann - https://www.instagram.com/ahickmann/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/anahickmannoficial

‌



TWITTER: @ahickmann - https://twitter.com/ahickmann

#anahickmann #vlog #rotinaagitada #gravaçãodeprograma #looks #marcasparceiras #artebrasileira #kobrastreetart #bastidores #cabeloemaquiagem #vidadeinfluencer

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.