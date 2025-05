Mulher olha para seu quintal e percebe que tem alguém dormindo tranquilamente lá #raposa #quintal Tudo de Entretenimento|Do canal Amo Meu Pet Org no YouTube 29/05/2025 - 19h30 (Atualizado em 29/05/2025 - 20h50 ) twitter

🦊 Ao voltar pra casa, Andrea Uppington acendeu a luz do quintal e levou um susto fofo: a raposa que visitava seu jardim dormia no sofá como se fosse dona do pedaço! 😴🛋️

📸 Andrea Uppington

