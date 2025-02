Nicodemos Sena faz noite de autógrafos do novo romance ‘Lá, Seremos Felizes’ Evento será realizado na Patuscada, na rua Luís Murat, 40, no bairro da Vila Madalena, em São Paulo Tudo de Entretenimento|Do R7 13/02/2025 - 19h37 (Atualizado em 13/02/2025 - 19h46 ) twitter

Romance de Nicodemos Sena será lançado em São Paulo nesta quinta (13)

O escritor Nicodemos Sena faz noite de autógrafos, nesta quinta-feira (13), do novo romance Lá, Seremos Felizes. O evento será realizado das 19h às 21h, na Patuscada, na rua Luís Murat, 40, no bairro da Vila Madalena, em São Paulo.

No livro, Sena vai contra os estereótipos criados por viajantes e desnuda uma Amazônia, ainda que “selvagem”, íntegra, autêntica e humana, contada e cantada pelas vozes de seus habitantes mais representativos, em tudo diferente da Amazônia exótica e fantasmagórica criada por forasteiros, que atrai a cobiça de uns e apavora a mente de muitos.

O autor

Nicodemos Sena nasceu em 1958, no município de Santarém, Estado do Pará, Amazônia brasileira, e passou sua infância entre indígenas e caboclos do Rio Maró.

Em 1977, vem para São Paulo onde se forma em Jornalismo, pela PUC (Pontifícia Universidade Católica), e em Direito, pela USP (Universidade de São Paulo).

Repórter e redator em órgãos da imprensa de São Paulo, retorna ao Pará em 2000, no posto de diretor de redação de “A Província do Pará”.

Sua estreia literária acontece em 1999, com o romance A Espera do Nunca Mais - Uma Saga Amazônica (1.112 páginas, 3ª edição, Kotter Editorial, Curitiba, 2020), com o qual recebeu, em 2000, o Prêmio Lima Barreto/Brasil 500, concedido pela União Brasileira de Escritores (Rio de Janeiro).

É também autor dos romances A Noite é dos Pássaros (Prêmio Lúcio Cardoso, da Academia Mineira de Letras, 2004), A Mulher, o Homem e o Cão (2008) e Choro por ti, Belterra! (2017), e do livro-poema Ladrões nos Celeiros: Avante, Companheiros! (2018). Conselheiro da União Brasileira de Escritores (UBE/SP).