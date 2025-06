NOIVA POR UM DIA l ANA HICKMANN Tudo de Entretenimento|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 09/06/2025 - 20h00 (Atualizado em 09/06/2025 - 20h51 ) twitter

Oi, pessoal! Eu recebi um convite da @formulanaturaloficial e viajei até Goiânia pra falar sobre a experiência dos meus pets com a marca. E é claro que eu fiz questão de registrar tudo pra vocês!

No dia seguinte, acordei de madrugada pra voltar até São Paulo e fui recebida com muito amor em casa pelo Edu e o Alezinho.

Depois foi a hora de eu me arrumar para o desfile da @novanoiva. A coleção está maravilhosa e um vestido consegue ser mais lindo do que o outro. Fiquei apaixonada e amei sentir esse gostinho de ter um dia de noiva!

Pra fechar a noite, fui com o Edu até a @cervejamadalena. Aproveitamos pra ver um pouco da produção e experimentar essa bebida que estava incrível.

Os dias foram agitados e vocês podem acompanhar tudo aqui no canal! Comentem aqui o que acharam e não esqueçam de curtir e se inscrever. Beijos!

