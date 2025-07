NOSSAS FÉRIAS COMEÇARAM l ANA HICKMANN Tudo de Entretenimento|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 28/07/2025 - 20h00 (Atualizado em 28/07/2025 - 20h51 ) twitter

Oi, pessoal! Tudo bem? Por aqui as minhas férias começaram e fiquei bem animada de mostrar pra vocês a nossa rotina agitada aproveitando cada segundo.

Acordei bem cedinho e depois de treinar, fui tomar café da manhã com o Edu e o Alezinho. Depois nós fomos em uma loja com brinquedos antigos e ficamos encantados com tantos detalhes e referências!

E é claro que aproveitamos pra viajar em família para Dourado, no interior de São Paulo. E fomos recebidos com muito carinho. Nós amamos passar esse tempo juntos, com muita natureza. Além de muita comida boa, fizemos algumas atividades ao ar livre e foi incrível!

Gostaram? Comentem aqui que eu quero saber. E não para por aqui, então fiquem de olho e não esqueçam de ativar o sininho pra acompanhar a continuação das minhas férias. Beijos!

