O CQC DARIA CERTO HOJE EM DIA? QUAIS HUMORISTAS RAFAEL CORTEZ CHAMARIA PARA PARTICIPAR? Tudo de Entretenimento|Do canal Selfie Service Cortes no YouTube 28/03/2025 - 18h00 (Atualizado em 28/03/2025 - 20h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em 2025, o CQC voltaria? Rafael Cortez conta qual seria a maior dificuldade do programa nos dias de hoje e no 'Ensinando o Chat GPT' de hoje, perguntamos quem o humorista chamaria para atualizar a bancada do programa!

Inscreva-se no canal Lucas Selfie: https://www.youtube.com/@LUCASELFIE/

Inscreva-se no canal de cortes: https://www.youtube.com/@selfieservicecortes/

🤳 Segue a gente lá:

‌



Instagram: @lucaselfie https://www.instagram.com/lucaselfie/

Instagram: https://www.instagram.com/selfieservice/

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.