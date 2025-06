O QUE FIZEMOS NO FERIADO l ANA HICKMANN Tudo de Entretenimento|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 26/06/2025 - 20h00 (Atualizado em 26/06/2025 - 20h51 ) twitter

Oi, pessoal! Tudo bem? Acordei bem cedinho pra treinar com o Edu e tomei café da manhã ao lado do Alezinho. Depois já comecei a me preparar pra uma gravação externa.

No dia seguinte, cheguei pra gravar o Hoje em Dia com convidados muito queridos e assim que o programa terminou eu fui direto almoçar.

No vlog também registrei pra vocês a minha viagem com o Edu e o Alezinho pra Águas de Lindóia. Nós ficamos hospedados no @benditocacaoaguaS e fomos recebidos de uma forma muito especial!

Aproveitamos bastante e é claro que não poderíamos deixar de ver alguns carros clássicos e fazer um passeio maravilhoso em família. Eu amei!

‌



Ficaram curiosos? Então, é só conferir tudo o que fizemos nessa viagem. E não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Beijos!

‌



‌



