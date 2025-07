O ÚLTIMO QUEBRA POWER: TRETA, ACUSAÇÕES E MUITO MAIS com ESPOSAS ELIMINADAS! | #SelfieService Tudo de Entretenimento|Do canal LUCAS SELFIE no YouTube 07/07/2025 - 14h35 (Atualizado em 07/07/2025 - 20h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Última semana do #PowerCouple e o Quebra Power com os eliminados rendeu muita confusão! Ana Paula, Emylin e Giovanna foram pro embate, tiraram Carol, Radamés, Dhomini e Rayanne do eixo! De estratégia "secreta" a acusação de talaricagem, até foto saindo do vestido tivemos! De que lado você tá? Da treta? Então manda sua pergunta e participe!

Inscreva-se no canal Lucas Selfie: https://www.youtube.com/@LUCASELFIE/

Inscreva-se no canal de cortes: https://www.youtube.com/@selfieservicecortes/

🤳 Redes Oficiais 📲

‌



Instagram: https://www.instagram.com/lucaselfie/

TikTok: https://www.tiktok.com/@olucasmaciel/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/selfieservice/

TikTok: https://www.tiktok.com/@selfie_service/

‌



#SelfieService #LiveDoEliminado #PowerCouple

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.