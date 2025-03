PARTICIPEI DE UM EVENTO PARA MULHERES I ANA HICKMANN Tudo de Entretenimento|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 17/03/2025 - 20h00 (Atualizado em 17/03/2025 - 20h51 ) twitter

Oi, pessoal! Tudo bem? Acordei de madrugada e viajei até Chapecó pra conseguir participar do evento @inspiramulher_oficial. Como chegamos bem cedinho, nós já partimos para um café da manhã recheado de pratos deliciosos.

Fui presenteada com uma massagem bem relaxante e depois comecei a me arrumar para o evento. Foi uma experiência única ter essa conversa com tantas mulheres incríveis pra contar um pouco sobre a minha história, sonhos, realizações e momentos difíceis que já passei. Fiquei muito grata pelo convite!

E como aqui o tempo não para, nós seguimos para São Paulo e chegamos no fim do dia pra descansar e preparar tudo para o dia seguinte. Vem conferir!

Curtiram? Comentem aqui e não esqueçam de se inscrever no canal. Beijos!

