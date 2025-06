Pastor alemão bravo com todos vira um docinho ao ver a filha do vizinho #pastoralemão #pets #cães Tudo de Entretenimento|Do canal Amo Meu Pet Org no YouTube 11/06/2025 - 19h30 (Atualizado em 11/06/2025 - 20h50 ) twitter

🐶💛 Otto é bravo com todo mundo… menos com a filha do vizinho! A menininha conquistou o coração do pastor alemão que hoje se derrete com seus carinhos. 🥹

🎥 História linda contada por Alisson Viana (@via_cinematic) e compartilhada com o Amo Meu Pet!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.