PEPITA FALA SOBRE MATERNIDADE, POWER COUPLE E MEMES! #SelfieService Tudo de Entretenimento|Do canal LUCAS SELFIE no YouTube 12/05/2025 - 14h26 (Atualizado em 12/05/2025 - 20h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Além de todas as suas versões, sejam elas: cantora, empresária, apresentadora, meme na internet, Pepita é integralmente mãe! Em um #selfieservice especial, conhecemos um pouco mais do lado materno da cantora. A chegada de Luca, as vivências e mais!

Nas entradas, é claro, falaremos de todas as últimas notícias do final de semana: A febre dos bebês reborn; o cantor Veigh que se pronunciou sobre o hate por ajudar a comunidade trans, e o Quebra Powe que rendeu muitas tretas entre Gretchen e Esdras, Talira e Rafa, e Radamés e Carol com Francine!

Inscreva-se no canal Lucas Selfie: https://www.youtube.com/@LUCASELFIE/

Inscreva-se no canal de cortes: https://www.youtube.com/@selfieservicecortes/

‌



🤳 Redes Oficiais 📲

Instagram: @lucaselfie https://www.instagram.com/lucaselfie/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/selfieservice/

TikTok: https://www.tiktok.com/@olucasmaciel/

‌



#SelfieService #Pepita #Maternidade #DiadasMães

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.