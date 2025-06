Pitbull é flagrado dormindo 'de conchinha' com gato laranja #pitbull #gatolaranja #pets Tudo de Entretenimento|Do canal Amo Meu Pet Org no YouTube 13/06/2025 - 19h30 (Atualizado em 13/06/2025 - 20h50 ) twitter

🐶💤 “Ele conhece esse gato?” 😹 Não! Esse nem é da casa!

O pitbull Leandro foi flagrado dormindo abraçado com um gato laranja... do vizinho! 🧡 A cena, registrada por Nayure, viralizou ao mostrar que o grandalhão manso sabe como derrubar estereótipos com muito carinho — mesmo com quem acabou de conhecer. 🐾

📹 Créditos: TikTok/@nayure___

