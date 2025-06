Pitbull traumatizada se recusa a sair do canil até que uma mulher muda sua vida para sempre Tudo de Entretenimento|Do canal Amo Meu Pet Org no YouTube 30/06/2025 - 19h00 (Atualizado em 30/06/2025 - 20h50 ) twitter

Resgatada em situação de abandono, a cadela Snow chegou traumatizada e com medo até de sair do canil. Com paciência e amor, Kiersten Lynn conquistou sua confiança, e hoje Snow vive tranquila em sua nova casa. A emocionante transformação tocou milhares de pessoas nas redes.

📷 TikTok / @kierstenlynnb

