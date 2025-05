POR QUE GRETCHEN SEMPRE BRIGA COM AS LOIRAS EM REALITY? Tudo de Entretenimento|Do canal Selfie Service Cortes no YouTube 14/05/2025 - 18h19 (Atualizado em 14/05/2025 - 20h53 ) twitter

Concordam? “Gretchen é machista! Ela foi criada num universo machista… Ela da moral pra macho e a mulher, ela quer menosprezar. Acho que ela se sente ameaçada por mulheres mais jovens” Opina Laura Keller sobre relação de Gretchen com Talira nessa edição do #PowerCouple, assim como foi com ela na primeira edição do reality! #SelfieService

