Por que há pessoas mais organizadas do que outras? (e o que o seu cérebro tem a ver com isso!) Tudo de Entretenimento|Do canal Patricia Lages no YouTube 14/08/2025 - 20h00 (Atualizado em 14/08/2025 - 20h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A organização serve para aliviar a sobrecarga mental, proporcionando mais controle e tranquilidade na sua rotina. Neste vídeo, você vai entender que não há uma forma "correta" de se organizar, mas que, dependendo de quem você é e da sua realidade, é possível escolher métodos que mais se adaptem a você.

.

Para ser um assinante do Clube da Leitura e entrar para um grupo e elite de pessoas interessadas em crescer em conhecimento e inteligência, clique no link abaixo!

.

‌



https://pay.hotmart.com/P100514212G?checkoutMode=0&hideBillet=1&hideTransf=1&hideTrial=1&hideMultipleCards=1&bid=1752433581591

.

‌



Obrigada por assistir!

.

‌



#organização #PatríciaLages #DicasdeEconomia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.