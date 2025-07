POR QUE SUMI DO CANAL? l ANA HICKMANN Tudo de Entretenimento|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 17/07/2025 - 20h01 (Atualizado em 17/07/2025 - 20h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Oi, pessoal! Como muitos já sabem, esses últimos dias foram intensos. Estive no hospital com o Edu, acompanhando tudo de perto. A boa notícia é que a cirurgia foi um sucesso e ele já está em casa, se recuperando bem. Agradeço de coração todo o carinho e as mensagens que recebi nesse período.

E hoje eu voltei pra bater um papo sincero com vocês e responder várias perguntas que chegaram pelas redes sociais. Falei sobre meu dia a dia, relacionamento, família e também compartilhei novidades da minha carreira.

Tem muita coisa boa vindo por aí, então já aviso: essa é só a primeira parte! Não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder nada. Beijos!

INSCREVA-SE: https://goo.gl/FaiZHX

‌



SIGAM: @ahickmann - https://www.instagram.com/ahickmann/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/anahickmannoficial

‌



TWITTER: @ahickmann - https://twitter.com/ahickmann

#anahickmann #eduguedes #perguntaserespostas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.