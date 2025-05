POWER COUPLE: CAROL É ACUSADA DE NÃO DEIXAR NINGUÉM FALAR NO QUEBRA POWER! Tudo de Entretenimento|Do canal Selfie Service Cortes no YouTube 27/05/2025 - 11h01 (Atualizado em 27/05/2025 - 20h58 ) twitter

Gui e Bia apontaram Carol e Radamés na dinâmica do Quebra Power e houve um desentendimento entre os casais! Carol precisa deixar os adversários exporem suas opiniões sem interromper e pisar no freio no #PowerCouple pra não cair na concepção do público, pontua Dieguinho no #SelfieService

