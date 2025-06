POWER COUPLE: KADU MOLITERNO REVÊ TRETA COM DHOMINI E CHORA! Tudo de Entretenimento|Do canal LUCAS SELFIE no YouTube 28/06/2025 - 11h01 (Atualizado em 28/06/2025 - 20h50 ) twitter

Covarde! Kadu chora na #LivedoEliminado ao rever cena de briga com Dhomini e se indigna com o público apoiar o adversário. Cris também expõe sua visão sobre a situação do quarto sem banheiro: “Se ele considerava a gente amigo, ele teria chamado a gente pra conversar antes…” #PowerCouple #SelfieService

