POWER COUPLE: VIDA VLATT, LAURA KELLER E JORGE COMENTAM ATITUDES DE GRETCHEN! #SelfieService Tudo de Entretenimento|Do canal LUCAS SELFIE no YouTube 14/05/2025 - 14h35 (Atualizado em 14/05/2025 - 20h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mais uma formação de DR e vamos falar com quem entende do assunto! Laura Keller e Jorge, campeões do #PowerCouple 1 comentam o que estão achando da nova temporada. As estratégias, o comportamento da ex-colega de confinamento, Gretchen, e claro, relembrar os momentos icônicos do Casal Kamikaze na TV! Quem ai torceu para eles?

Nas nossas entradas, vamos entender o posicionamento e o que rolou na 'CPI das Bets' com Virginia, e todas as tretas que rolaram no Power Couple!

Inscreva-se no canal Lucas Selfie: https://www.youtube.com/@LUCASELFIE/

Inscreva-se no canal de cortes: https://www.youtube.com/@selfieservicecortes/

‌



🤳 Redes Oficiais 📲

Instagram: @lucaselfie https://www.instagram.com/lucaselfie/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/selfieservice/

TikTok: https://www.tiktok.com/@olucasmaciel/

‌



#SelfieService #CasalKamikaze #VidaVlatt #PowerCouple

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.