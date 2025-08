RECEBIDOS DE JULHO l ANA HICKMANN Tudo de Entretenimento|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 04/08/2025 - 20h00 (Atualizado em 04/08/2025 - 20h51 ) twitter

Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Resolvi gravar mais um vídeo com os meus últimos recebidos, já que sei o quanto vocês adoram acompanhar essas novidades junto comigo! Eu estava super curiosa pra abrir as caixas de marcas tão queridas e compartilhar tudo em detalhes.

Recebi presentes incríveis de marcas que amo: tem itens lindos para mesa posta (já pensando no Natal!), peças de moda, itens personalizados para casa e roupas fitness pra arrasar nos treinos!

Aproveito para agradecer as marcas parceiras:

@tulipgallery.oficiall

‌



@penhamaia

@zendesignoficial

‌



@dicorpooficial

@lezalez

‌



@karinachav

@lunenderoficial

@laccordoficial

Espero que gostem! Comentem aqui que eu quero saber. E não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Beijos!

