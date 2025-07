Resgatada com medo até de sair do canil, pit bull encontra carinho e volta a confiar #cães #resgate Tudo de Entretenimento|Do canal Amo Meu Pet Org no YouTube 01/07/2025 - 19h30 (Atualizado em 01/07/2025 - 20h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Resgatada em condições severas no Texas, a pit bull Snow tinha medo até de sair do canil. Mas com paciência e amor, sua tutora temporária Kiersten ajudou a cadela a redescobrir a confiança e o carinho 🐶✨

🎥TT/kierstenlynnb

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.