RESPONDE OU CONSEQUÊNCIA? GAME COM YARLEY E TOKINHO | #SelfieService Tudo de Entretenimento|Do canal LUCAS SELFIE no YouTube 09/04/2025 - 13h53 (Atualizado em 09/04/2025 - 20h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Influencers, humoristas, amigos das celebs e criadores de conteúdos! Cada um da sua maneira, Tokinho e Yarley colam no Selfie Service para dar boas risadas e bater aquele papo que só a gente sabe fazer! Quem já riu com esses dois seja com Anitta, na Farofa da Gkay, ou sozinhos? Já manda sua pergunta!

Inscreva-se no canal Lucas Selfie: https://www.youtube.com/@LUCASELFIE/

Inscreva-se no canal de cortes: https://www.youtube.com/@selfieservicecortes/

🤳 Redes Oficiais 📲

‌



Instagram: @lucaselfie https://www.instagram.com/lucaselfie/

Instagram: https://www.instagram.com/selfieservice/

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@olucasmaciel/

#SelfieService

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.