‘Romeu e Julieta’ ganha versão com caminhões e carros como personagens na Estônia Encenação realizada em uma pedreira não tem diálogos e aposta na trilha sonora para transmitir emoções ao público Tudo de Entretenimento|Do R7 14/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Adaptação de "Romeu e Julieta" é realizada na Estônia com veículos em vez de atores.

A peça se passa em uma pedreira desativada e inclui coreografias e efeitos de luz.

Os protagonistas são representados por uma picape Ford (Julieta) e um caminhão de rali (Romeu).

A encenação não possui diálogos e utiliza trilha sonora para transmitir emoções. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Clássico de Shakespeare é encenado por veículos de construção Reprodução/Record News

Uma adaptação de “Romeu e Julieta” encenada na Estônia trocou atores por carros e maquinários pesados para recontar a história de Shakespeare, escrita entre 1591 e 1595. A peça, apresentada em uma pedreira de calcário desativada em Rummu, coloca no lugar dos protagonistas uma picape Ford vermelha (Julieta) e um caminhão de rali (Romeu).

O espetáculo reúne uma dezena de veículos, entre eles ônibus, carros de bombeiros, caminhões e até uma betoneira. As cenas incluem coreografias, efeitos de luz e música e fogos de artifício. Na sequência que recria o duelo entre Teobaldo (primo de Julieta) e Mercúcio (amigo de Romeu), duas escavadeiras simulam um duelo com braços mecânicos. Em outro momento, um carro é lançado de um penhasco.

A encenação não tem diálogos e aposta na trilha sonora para transmitir emoções, com faixas como “Lovefool”, do grupo sueco The Cardigans. O codiretor da peça, Paavo Piik, do grupo Kinoteater, explica que a proposta é experimentar novas formas de levar Shakespeare ao público e “explorar se sentimentos, como o amor, podem ser transmitidos por meio de grandes máquinas”.

