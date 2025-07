SELFIE SERVICE 300: O ÚLTIMO PROGRAMA DA TEMPORADA! Tudo de Entretenimento|Do canal LUCAS SELFIE no YouTube 18/07/2025 - 15h19 (Atualizado em 18/07/2025 - 20h50 ) twitter

Chega ao fim a terceira temporada do #SelfieService, e no nosso programa de número 300, vamos relembrar os melhores momentos que passaram por aqui! Vamos rir, chorar e se emocionar com todas as histórias que estiveram no nosso estúdio e dizer até breve até a chegada da próxima temporada! Bora?

