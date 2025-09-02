Shih-tzu “segurança” dorme demais, é esquecido na loja e ainda reclama do chefe #shihtzu #humor
Samuel, o “segurança dorminhoco”! 🐶💤
Um vídeo hilário de um Shih-tzu idoso, de 14 anos, viralizou ao mostrar o momento em que seu tutor precisou “resgatá-lo” da loja da família em Porecatu (PR). A cena, que parecia ser um esquecimento de 3 dias, na verdade foi só um cochilo de minutos — mas arrancou risadas de milhares de pessoas. 😂
Conversamos com a tutora Patricia Santoro, que explicou que Samuel é carinhoso, ranzinzinho e inseparável do pai dela. Um verdadeiro companheiro de todas as horas. ❤️
📸 Instagram/@koffie_amorzinho
Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.