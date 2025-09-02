Logo R7.com
Shih-tzu “segurança” dorme demais, é esquecido na loja e ainda reclama do chefe #shihtzu #humor

Tudo de Entretenimento|Do canal Amo Meu Pet Org no YouTube

Samuel, o “segurança dorminhoco”! 🐶💤

Um vídeo hilário de um Shih-tzu idoso, de 14 anos, viralizou ao mostrar o momento em que seu tutor precisou “resgatá-lo” da loja da família em Porecatu (PR). A cena, que parecia ser um esquecimento de 3 dias, na verdade foi só um cochilo de minutos — mas arrancou risadas de milhares de pessoas. 😂

Conversamos com a tutora Patricia Santoro, que explicou que Samuel é carinhoso, ranzinzinho e inseparável do pai dela. Um verdadeiro companheiro de todas as horas. ❤️

📸 Instagram/@koffie_amorzinho

