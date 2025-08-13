Sula Miranda feat Billy Nelson | A estrada me ensina
Sula Miranda e Billy Nelson cantam "A estrada me ensina" ao vivo.
----------------------------------------------
A ESTRADA ME ENSINA
(Billy Nelson / Sula Miranda)
Coloco o pé na estrada
Enfrento a madrugada
Carrego o meu amor na alma
Percorro o meu caminho
Minha história é escrita
Com marcas de pneus na estrada
Então vem, chama na buzina
Então vem, a estrada me ensina
Levo na bagagem uma história de coragem e fé
Então vem, chama na buzina
Então vem, a estrada me ensina
Não passo dos limites, pois assim vou me mantendo em pé
Oh Oh, sempre animada
Oh Oh, essa é a minha pegada
Curtindo cada passo, cada palmo firme na direção
----------------------------------------------
