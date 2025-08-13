Sula Miranda feat Billy Nelson | A estrada me ensina Tudo de Entretenimento|Do canal Sula Miranda no YouTube 13/08/2025 - 11h17 (Atualizado em 13/08/2025 - 20h52 ) twitter

Sula Miranda e Billy Nelson cantam "A estrada me ensina" ao vivo.

----------------------------------------------

A ESTRADA ME ENSINA

(Billy Nelson / Sula Miranda)

‌



Coloco o pé na estrada

Enfrento a madrugada

‌



Carrego o meu amor na alma

Percorro o meu caminho

‌



Minha história é escrita

Com marcas de pneus na estrada

Então vem, chama na buzina

Então vem, a estrada me ensina

Levo na bagagem uma história de coragem e fé

Então vem, chama na buzina

Então vem, a estrada me ensina

Não passo dos limites, pois assim vou me mantendo em pé

Oh Oh, sempre animada

Oh Oh, essa é a minha pegada

Curtindo cada passo, cada palmo firme na direção

----------------------------------------------

