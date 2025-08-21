TEM VISITA EM CASA l ANA HICKMANN Tudo de Entretenimento|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 21/08/2025 - 20h00 (Atualizado em 21/08/2025 - 20h50 ) twitter

Oi, pessoal! No vlog de hoje já começamos comigo arrumando a casa pra receber a visita da minha família. Tivemos um jantar com toda a família reunida e foi incrível compartilhar esse momento juntos.

Mesmo indo dormir tarde, no dia seguinte acordei cedinho pra ir trabalhar e escolher os pisos para o quarto do Alezinho!

E depois de mais um dia de gravação, recebi convidados especiais no meu estúdio pra falar sobre a saúde e bem-estar dos pets.

Finalizei com um jantar ao lado do Edu pra falar sobre os nossos óculos: @anahickmanneyewear e @ferratieyewear. E quando chegamos em casa fomos recebidos pelo Joaquim e a turma toda com uma surpresa!

Comentem aqui o que acharam. E não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Beijos!

