TEM VISITA EM CASA l ANA HICKMANN

Oi, pessoal! No vlog de hoje já começamos comigo arrumando a casa pra receber a visita da minha família. Tivemos um jantar com toda a família reunida e foi incrível compartilhar esse momento juntos.
Mesmo indo dormir tarde, no dia seguinte acordei cedinho pra ir trabalhar e escolher os pisos para o quarto do Alezinho!
E depois de mais um dia de gravação, recebi convidados especiais no meu estúdio pra falar sobre a saúde e bem-estar dos pets.
Finalizei com um jantar ao lado do Edu pra falar sobre os nossos óculos: @anahickmanneyewear e @ferratieyewear. E quando chegamos em casa fomos recebidos pelo Joaquim e a turma toda com uma surpresa!
