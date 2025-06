TOUR PELA CASA DO BOMTALVÃO l ANA HICKMANN Tudo de Entretenimento|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 05/06/2025 - 20h00 (Atualizado em 05/06/2025 - 20h51 ) twitter

Oi, pessoal! Tudo bem? Como prometi no vídeo anterior, hoje tem continuação do nosso vlog com muito trabalho e novidades!

Eu fui até casa do @bomtalvao provar comidas diferentes que pedimos pelo aplicativo. E eu até explodi com ele! Acreditam? Foi muito divertido e eu aproveitei pra fazer um tour pela casa dele e também conhecer os gatinhos que são muito fofos. E é claro que nós já combinamos mais um encontro!

Chegando em casa cuidei das plantinhas, gravei alguns vídeos de trabalho e fui direto pra uma prova de vestidos de noiva pra um desfile que vou participar. Achei todos os tecidos incríveis e amei cada detalhe. Agora estou ainda mais ansiosa para o dia do meu casamento!

Depois encontrei o Edu pra buscar o presente de aniversário muito especial que ele ganhou! Ficaram curiosos? Então vem conferir o vlog que está imperdível!

E não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Beijos!

