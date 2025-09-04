TOUR PELO NOSSO BANHEIRO l ANA HICKMANN
Oi, pessoal! Tudo bem? No vídeo de hoje vou levar vocês pra um tour pelo banheiro do nosso quarto!
Mostrei os detalhes da decoração, e é claro que também abri algumas gavetas pra revelar o que guardo por lá e até mostrei o cantinho do Edu, que está sempre impecável.
E como vocês sabem que eu amo cosméticos e maquiagem, a minha pia acaba sofrendo um pouquinho. Então, já aproveitei pra compartilhar o jeito prático que encontrei para manter tudo limpo com Veja! Além de me ajudar com a limpeza da pia, também é perfeito pra garantir a organização do box e de outros cantinhos do banheiro.
Espero que vocês tenham gostado! Comentem aqui o que acharam e se querem mais algum tour por aqui. E não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Beijos!
