TOUR PELO NOSSO BANHEIRO l ANA HICKMANN Tudo de Entretenimento|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 04/09/2025 - 20h00 (Atualizado em 04/09/2025 - 20h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Oi, pessoal! Tudo bem? No vídeo de hoje vou levar vocês pra um tour pelo banheiro do nosso quarto!

Mostrei os detalhes da decoração, e é claro que também abri algumas gavetas pra revelar o que guardo por lá e até mostrei o cantinho do Edu, que está sempre impecável.

‌



E como vocês sabem que eu amo cosméticos e maquiagem, a minha pia acaba sofrendo um pouquinho. Então, já aproveitei pra compartilhar o jeito prático que encontrei para manter tudo limpo com Veja! Além de me ajudar com a limpeza da pia, também é perfeito pra garantir a organização do box e de outros cantinhos do banheiro.

‌



Espero que vocês tenham gostado! Comentem aqui o que acharam e se querem mais algum tour por aqui. E não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Beijos!

Compre aqui: https://www.mercadolivre.com.br/loja/veja/especialistas?matt_tool=23959349&matt_word=5729

‌



INSCREVA-SE: https://goo.gl/FaiZHX

SIGAM: @ahickmann - https://www.instagram.com/ahickmann/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/anahickmannoficial

TWITTER: @ahickmann - https://twitter.com/ahickmann

#anahickmann #vlog #tour

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.