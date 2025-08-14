TRANSFORMEI MEU CABELO l ANA HICKMANN Tudo de Entretenimento|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 14/08/2025 - 20h00 (Atualizado em 14/08/2025 - 20h51 ) twitter

Oi, pessoal! Tudo bem? Por aqui, a semana já começou daquele jeito: bem agitada e cheia de novidades! Logo cedo, já estava me preparando pra a gravação do programa. Foram horas de bastidores, ajustes de figurino, maquiagem, luzes e aquele clima de equipe reunida.

Depois da gravação, corri para almoçar e já segui para outro compromisso muito especial. Dessa vez, me preparei para uma sessão de fotos linda da minha coleção com a @rommanel. E tive até uma transformação no visual. Eu usei o cabelo longo e amei demais o resultado! Foi divertido, diferente e deu um toque especial para as fotos.

Será que eu devo apostar no cabelo longo mais vezes? Me contem aqui nos comentários! E não esqueçam de curtir e se inscrever no canal pra acompanhar todos os bastidores e novidades. Beijos!

