TUDO SOBRE A OBRA DA CASA GIALLA l ANA HICKMANN Tudo de Entretenimento|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 03/07/2025 - 20h01 (Atualizado em 03/07/2025 - 20h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Oi, pessoal! Desde o início, meu relacionamento com o Edu foi leve e cheio de conexão. Compartilhamos muitos momentos especiais na fazenda dele, e esse contato com a natureza e os animais acabou nos inspirando a dar um novo passo: a Casa Gialla.

Essa nova fazenda, que agora também é nosso lar do coração, foi o lugar escolhido para celebrar o nosso casamento! E pra tornar tudo ainda mais significativo, resolvemos restaurar cada cantinho com o nosso toque

E é claro que eu fiz questão de registrar tudo e mostrar aqui no canal. Desde as primeiras decisões até a escolha das tintas, com a ajuda da @tintasancora, empresa da família do Edu, que também faz parte dessa história. Optamos por uma que durará, pelo menos, 15 anos. Achei o máximo! Os times da @capicor.tintas e da @pinturas_m_m_oficial são responsáveis pela pintura, com todo capricho que a Casa Gialla merece.

Querem acompanhar tudo de perto? Me contem nos comentários e não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Beijos!

‌



Deixo aqui o meu agradecimento e o contato dos parceiros que fazem parte desse projeto:

Instagram: @tintasancora

‌



Contato: (11) 4126-7373

Contato: (11) 4126-7377

‌



Instagram: @capicor.tintas

Contato: (19) 3492-7777

WhatsApp: (19) 99448-0146

Instagram: @pinturas_m_m_oficial

WhatsApp: (15) 99861-5167

INSCREVA-SE: https://goo.gl/FaiZHX

SIGAM: @ahickmann - https://www.instagram.com/ahickmann/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/anahickmannoficial

TWITTER: @ahickmann - https://twitter.com/ahickmann

#anahickmann #eduguedes #casagialla

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.