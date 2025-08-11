UM DIA ESPECIAL NA COZINHA COM O EDU l ANA HICKMANN Tudo de Entretenimento|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 11/08/2025 - 20h00 (Atualizado em 11/08/2025 - 20h51 ) twitter

Oi, pessoal! Tudo bem? Por aqui as férias terminaram e chegou a vez do Alezinho voltar pra escola e eu pra minha rotina agitada no trabalho.

Nós acordamos bem cedinho, tomamos café da manhã e eu já fui direto pra emissora. Confesso que já sentia falta desse clima de bastidores. Arrumei o cabelo, maquiagem e look pra gravar o programa e reencontrar os meus amigos e colegas. No fim do dia, voltei pra casa pra recarregar as energias e jantei com o Edu e o Alezinho.

No dia seguinte, foi a vez de viver uma experiência incrível ao lado do Edu. Depois de muitos anos, finalmente dividimos um dia juntos na telinha, com minha participação especial no programa dele! Eu amei viver esse momento e a nossa receita ficou perfeita.

Ficaram curiosos para acompanhar tudo de pertinho? Então, confiram o vídeo! Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Beijos!

