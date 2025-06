UM PAPO COM DRAGBOX, I.A NO ENTRETENIMENTO, LEO LINS CONDENADO E LIVE ACTION DE LILO! #SelfieService Tudo de Entretenimento|Do canal LUCAS SELFIE no YouTube 04/06/2025 - 14h10 (Atualizado em 04/06/2025 - 20h51 ) twitter

Icones em várias plataformas da internet, Tatá e Olive criam conteúdos diversos: realities drag, culinárias, dia a dia e muito mais! Com mais de um milhão de seguidores, o casal de Drags vem conquistando cada vez mais seu espaço e aqui no #SelfieService estamos doidos para saber tudo!

Nas nossas entradas, vamos falar do uso da Inteligência Artificial no entretenimento com novos trailers e programas, do live action de Lilo e Stich, da formação da DR no #PowerCouple e da condenação do humorista Leo Lins.

