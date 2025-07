UMA SEMANA ESPECIAL l ANA HICKMANN Tudo de Entretenimento|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 21/07/2025 - 20h00 (Atualizado em 21/07/2025 - 20h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Oi, pessoal! Tudo bem? No vlog de hoje, mostrei como foi o começo da minha semana com os preparativos para a apresentação do Hoje em Dia. Depois, voltei pra casa e estava muito ansiosa para receber o Alezinho de volta das férias. Foi muito bom almoçar com ele e o Edu pra matar a saudade.

Além da correria com o trabalho, também recebemos o o meu colega Roberto Cabrini aqui em casa para uma entrevista especial sobre a história do Edu, sua recuperação e o nosso relacionamento. Gravei os bastidores desse momento, que foi exibido no Domingo Espetacular.

E tivemos também a honra de receber a querida Sonia Abrão, que conversou comigo e com o Edu sobre tudo o que temos vivido. Agradeço novamente o apoio de todos nesse momento!

Contem aqui nos comentários o que acharam e não esqueçam de se inscrever no canal. Beijos!

‌



INSCREVA-SE: https://goo.gl/FaiZHX

SIGAM: @ahickmann - https://www.instagram.com/ahickmann/

‌



FACEBOOK: https://www.facebook.com/anahickmannoficial

TWITTER: @ahickmann - https://twitter.com/ahickmann

‌



#anahickmann #eduguedes #bastidores

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.